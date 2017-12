Autorizado pagamento de férias proporcionais para domésticos Embora não faça parte dos direitos garantidos pela Constituição Federal aos empregados domésticos, o pagamento de férias proporcionais pode ser autorizado sem caracterizar violação constitucional. Com base neste entendimento, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou um agravo de instrumento que tentava reformar condenação neste sentido. O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas (15ª Região) havia condenado a ex-empregadora ao pagamento de férias integrais relativas ao período 2000 a 2001 e férias proporcionais em seis por 12 no período de 2001 a 2002, acrescidas de 1/3 do abono de férias. A condenação incluía ainda a multa prevista pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para o caso de atraso no pagamento de verbas rescisórias. A decisão mantinha a sentença da Vara do Trabalho, fundamentada no fato de não haver no processo nenhum comprovante de que a empregada doméstica havia usufruído as férias. Ao recorrer ao TST, a defesa da empregadora argumentou que a Constituição Federal assegura aos trabalhadores domésticos férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal (o abono de férias), e que tal norma revoga qualquer disposição em sentido contrário. De acordo com essa argumentação, o deferimento de férias proporcionais ?ofenderia o preceito constitucional?. O mesmo entendimento seria aplicado no caso da multa. O relator do agravo, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, observou que ?a Constituição, ao assegurar o direito às férias anuais, não exclui o direito a férias proporcionais, que é objeto de norma infraconstitucional. Não se configura, pois, afronta à Constituição? - ou seja, não se confirma a alegação da defesa para a interposição do recurso. Com relação à multa, o ministro Carlos Alberto ressalta em seu voto que também não cabe a alegação de afronta à Constituição ?porque a multa não poderia ser abrangida por aquele dispositivo constitucional por ter caráter de pena?. Por unanimidade, os ministros da Terceira Turma negaram provimento ao agravo.