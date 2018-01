Autorizado reajuste de 11,13% no seguro de carros de passeio O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, decidiu aumentar a tarifa do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (DPVAT). O prêmio tarifário para as categorias 1, que inclui os carros de passeio, e 2, que abrange táxis e carros de aluguel, vai subir de R$ 76,08 para R$ 84,55, um reajuste de 11,13% na tabela. A lei determina que o DPVAT deve ser pago todos os anos junto com a cota única ou a primeira parcela do IPVA. Segundo a resolução 151 do CNSP, o reajuste da categoria 9 (motocicletas, motonetas, ciclomotores e similares) será o mais salgado, de 33,55%. O seguro dessa categoria salta de R$ 137,65 para R$ 183,84. Veículos da categoria 10, que inclui máquinas de terraplanagem, tratores, picapes, reboques e semi-reboques, vão pagar no ano que vem um seguro 14,8% maior, passando de R$ 81,70 para R$ 93,79. As categorias 3 e 4 (veículos de transporte público, como ônibus e vans) não terão reajuste em 2007, com o seguro sendo mantido em R$ 479,51 e R$ 288,81, respectivamente. A resolução do Conselho também elevou as indenizações. A cobertura por morte passa de R$ 13.479,48 para R$ 13.500,00 e as Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS) passam do limite máximo de R$ 2.695,90 para R$ 2.700,00. Para invalidez permanente, a indenização máxima pode chegar aos mesmos valores da cobertura por morte.