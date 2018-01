Autorizado reajuste de 12,10% na tarifa de energia de Itaipu A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou, hoje, reajuste de 12,10% na tarifa que as distribuidoras pagarão pela energia de Itaipu. Com isso, essa tarifa passa de atualmente US$ 19,2071 o quilowatt para UIS$ 21,5311. Na semana passada, portaria do Ministério da Fazenda autorizou a Aneel a promover o reajuste. O novo preço começou a valer dia 1º deste mês e vigorará até 31 de dezembro de 2006. A energia de Itaipu é comercializada pela holding estatal Eletrobrás.