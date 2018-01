Autorizado reajuste de 5% nas tarifas de ônibus rodoviários A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou ontem reajuste de 5,52% nas tarifas das linhas de ônibus do sistema rodoviário semi-urbano de passageiros (aquelas que percorrem uma distância de até 75 km entre dois Estados). Para o Distrito Federal, o reajuste foi feito por corredores: no Norte, o aumento de tarifa será de 0,49%; no corredor Sul, de 3,08% ; e, no corredor Oeste, de 6,56%. Esses reajustes entram em vigor a partir do próximo domingo, dia 1º de agosto. Nas próximas semanas, a ANTT realiza audiência pública para a discutir eventuais ajustes nos critérios tarifários e na adequação da extensão das linhas.