Autorizado reajuste de tarifas de distribuidoras do Nordeste A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou reajustes nas tarifas das companhias de energia elétrica dos estados da Bahia, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Os reajustes entrarão em vigor a partir de amanhã. A Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) poderá corrigir a tarifa em até 12,77% para os 3,35 milhões de consumidores em 374 municípios do estado. A Companhia Energética do Ceará (Coelce) foi autorizada a promover um reajuste de até 11,12% para as 2,15 milhões de unidades consumidoras em 184 cidades. No caso da Empresa Energética de Sergipe (Energipe), o reajuste foi de até 14,01% para 436 mil consumidores em 65 municípios atendidos. A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) poderá reajustar em até 15,11% para 793 mil consumidores em 167 cidades no estado. De acordo com o decreto 4.667, de abril do ano passado, o reajuste será diferenciado por categoria de consumo. Para chegar aos índices divulgados, a Aneel levou em consideração a variação de custos que as empresas tiveram no período de doze meses. As informações são da Agência Brasil.