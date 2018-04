Auxílio-desemprego nos EUA atinge nível mais alto em 7 anos

O número de trabalhadores norte-americanos que deram entrada em novos pedidos de auxílio-desemprego subiu na última semana para 516 mil, o nível mais alto desde as semanas seguintes aos ataques de 11 de setembro de 2001, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos O dado ultrapassou as previsões, com analistas ouvidos pela Reuters esperando que os novos pedidos ficassem em 484 mil. Os pedidos estiveram tão alto assim pela última vez na semana que terminou em 29 de setembro de 2001, quando foram de 517 mil. Uma autoridade do departamento disse que não há fatores especiais contribuindo para o aumento de pedidos, mas notou que pedidos de auxílio-desemprego geralmente aumentam na época do fim do ano. A média móvel quadrissemanal, que suaviza as variações semanais, foi de 491 mil pedidos, a mais alta desde março de 1991. Os pedidos contínuos chegaram a 3,897 milhões para a semana que terminou em 1º de novembro, o último período para o qual os dados eram disponíveis, o que significa um aumento ante os 3,832 milhões da semana anterior, representando o maior número de pessoas com auxílio-desemprego contínuo em um quarto de século.