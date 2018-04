Auxílio-desemprego supera 500 mil pedidos nos EUA O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu em 14 mil na semana encerrada em 22 de novembro, para o nível sazonalmente ajustado de 529 mil pedidos, informou hoje o Departamento de Trabalho americano. A média quadrissemanal de pedidos, no entanto, aumentou em 11 mil, para 518 mil, o maior nível desde janeiro de 1983 e bem acima do patamar de 400 mil normalmente associado a períodos de recessão. Os benefícios recebidos há mais de uma semana recuaram em 54 mil, para 3,962 milhões na semana encerrada em 15 de novembro. A taxa de desemprego para os trabalhadores que recebem o benefício permaneceu em 3%. Bens duráveis As encomendas de bens duráveis pelos EUA recuaram 6,2% em outubro na comparação com setembro - queda mais acentuada desde outubro de 2006 -, para um volume sazonalmente ajustado de US$ 193,02 bilhões, informou o Departamento de Comércio norte-americano. O número de agosto foi revisado para uma queda de 0,2%, de um aumento de 0,9% anunciado originalmente. As informações são da Dow Jones.