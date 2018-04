Avaliação do Brasil pela Merrill Lynch também cai A Merrill Lynch reduziu sua recomendação para a dívida do Brasil para "marketweight", de "overweight". "Ao mesmo tempo que consideramos as vendas recentes parcialmente influenciadas por fatores transitórios, vemos perspectiva de futuros rebaixamentos no curto prazo", disse a Merrill Lynch em relatório diário. Os títulos da dívida do Brasil estiveram bastante pressionados na última semana diante do crescimento do pré-candidato do PT, Luis Inácio Lula da Silva, nas pesquisas de intenção de voto.