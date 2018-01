Avaliação positiva do governo Lula sobe de 29,4% para 38,2% A avaliação positiva do governo Luiz Inácio Lula da Silva saltou de 29,4% para 38,2%, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Sensus para a Confederação Nacional do Transporte (CNT). A subida, de 8,8 pontos porcentuais, aconteceu entre o levantamento realizado em junho e a pesquisa feita na semana passada, entre os dias 3 e 5. Foram ouvidas duas mil pessoas, em 195 municípios do País. A avaliação negativa do governo caiu, no mesmo período, de 24,1% para 17,7%, enquanto que a avaliação regular recuou de 44,2% para 40,8%. "Esta expressiva subida na avaliação do governo pode ser atribuída à recuperação econômica com geração de empregos", afirmou o presidente da CNT e vice-governador de Minas Gerais, Clésio Andrade. O desempenho pessoal do presidente Lula também registrou uma recuperação. O nível de aprovação subiu de 54,1% para 58,1%, enquanto que a desaprovação caiu de 37,6% para 32,8%. "Com a recuperação econômica as pessoas voltam a acreditar, mas, até certo ponto, essa subida foi uma surpresa", afirmou Clésio Andrade. Para o presidente da CNT e o diretor do Instituto Sensus, Ricardo Guedes, a melhora nas avaliações do governo e do presidente Lula ainda é insuficiente para afirmar que seja uma tendência. "Pontualmente, existem justificativas técnicas para essa recuperação, mas não sabemos se essa subida será sustentada", avaliou o presidente da CNT.