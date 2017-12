Avalie os fundos prefixados e DI A redução de meio ponto porcentual na taxa básica de juros, de 17% ao ano para 16,50%, aprovada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na quarta-feira, poderá ter pouco reflexo sobre os fundos de investimento. Para alguns especialistas, a decisão do Copom antecipou parte do corte estimado até o fim do ano, deixando um espaço estreito para novas reduções. Se essa expectativa for confirmada, é provável que caia a diferença de rendimento entre os fundos de renda fixa prefixados e os DIs (pós-fixados) que acompanham as taxas de juros. Nesse caso, não valerá a pena migrar de um investimento para outro. "O fundo de renda fixa deve render entre 0,2% e 0,3% mais que o DI até o fim do ano, mas não compensa a troca de um pelo outro por causa da CPMF", diz o diretor de Risco do Lloyds TSB Asset Management (LAM), Gilberto Poso. Poso prevê que a taxa básica chegue ao fim do ano em 16%. Já o economista-chefe da Sul América Investimentos, Luiz Carlos Costa Rego, trabalha com a expectativa de uma taxa de 15%. Diante desse cenários os FIFs livres - fundos que permitem a colocação de papéis de renda fixa e renda variável em carteira - podem ficar mais atraentes.