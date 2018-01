Avalie perfil e taxas dos novos fundos Caso se decida pela transferência dos recursos dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP) FGTS-Petrobrás para um novo fundo, o investidor deverá avaliar com atenção os produtos disponíveis para encontrar aquele ou aqueles que se adaptem melhor ao seu perfil de risco. Embora a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tenha definido que eles devam ser do tipo carteira livre - mínimo de 51% do capital aplicado em ações -, existem produtos mais conservadores e outros mais agressivos. De acordo com a CVM, até sexta-feira, oito fundos de cinco instituições haviam sido autorizados a captar recursos e outros 19 ainda estão em análise. A taxa de administração dos fundos já autorizados varia de 0,7% a 3,0% e há carteiras com parcela mínima destinada à renda variável e outras com o total investido em ações (veja tabela abaixo). A CVM também estipulou uma carência de seis meses de permanência para o capital após cada movimentação, ou seja, se o investidor transferir total ou parcialmente os recursos do fundo da Petrobrás para outro tipo carteira livre no dia 20, só poderá movimentá-los novamente após 20 de fevereiro. Se a migração for parcial, a parcela que permanecer no fundo Petrobrás pode ser movimentada livremente durante o período. O valor da aplicação mínima nos fundos FGTS-Carteira Livre, na maioria das instituições, não ultrapassa R$ 500,00. O investidor pode optar por transferir os recursos para quantos fundos quiser e não apenas um, podendo assim atribuir risco diferente a diversas partes do patrimônio proveniente do FGTS. Opções Instituição Tx. de adm. (%) Composição da carteira ABN Amro 2,50 De 67% a 100% em ações e restante Alfa* 0,70 De 51% em ações de alta liquidez e 49% em renda fixa BCN 3,00 100% em ações ativo BCN 1,50 70% em ações e 30% em renda fixa BNL 1,50 De 51% a 100% em ações e restante em renda fixa Bradesco 3,00 100% em ações ativo Bradesco 1,00 70% em ações e 30% em renda fixa, para clientes private Bradesco 1,50 70% em ações e 30% em renda fixa, para os demais clientes Caixa Econômica* 2,20 De 51% a 100% em ações diversas e restante em renda fixa Caixa Econômica* 2,20 De 51% a 100% em ações da Petrobrás e restante em renda fixa Finasa* 2,50 De 51% a 55% em ações e restante em renda fixa HSBC 1,50 67% em ações e 33% em renda fixa Itaú* 3,00 70% em ações e 30% em renda fixa Itaú Personnalité* 2,00 70% em ações e 30% em renda fixa Itaú Private* 1,00 70% em ações e 30% em renda fixa Sul América* 0,95 100% em ações passivo em Ibovespa Unibanco 2,00 100% em ações ativo * Aprovados pela CVM