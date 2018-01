Avalie perspectivas para ações Petrobras O desconto de 20% para a compra das ações da Petrobras é apontado pelos analistas como uma importante vantagem da operação. Isso porque, caso o preço de venda dos papéis seja o teto estabelecido pelo governo - R$ 58,00 -, o investidor vai pagar R$ 46,40, ao mesmo tempo em que a ação, para a venda, continua valendo R$ 58,00. Porém, o aplicador só será beneficiado pelo desconto se ficar com os recursos investidos por, pelo menos, um ano (veja todos os detalhes da operação no link abaixo). Dessa forma, mesmo que as ações não apresentem valorização pelo período de um ano, e fiquem estabilizadas no patamar sugerido como teto pelo governo, de R$ 58,00, o investidor terá como rentabilidade do investimento os 20% do desconto, depois de 12 meses. "Isso aumenta, de forma significativa, a vantagem da aplicação, já que a expectativa do mercado é de valorização para essas ações. Nesse caso, o trabalhador receberá um rendimento superior aos 20% do desconto", afirma Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management. Preço-alvo é parâmetro para análise de compra ou venda da ação Assim como qualquer investimento em renda variável, as ações da Petrobras oferecem risco. Não existe nenhuma garantia de ganho em qualquer período determinado. O aplicador que compra ações precisa ter tolerância ao risco e saber esperar pelo melhor momento para vender os papéis. Um dos parâmetros usados pelos analistas é o chamado preço-alvo, ou seja: quanto se espera que a ação vai custar num horizonte de investimento. Quando uma ação atinge esse patamar isso quer dizer que ela está no seu valor justo, o que indica que não há expectativa de valorização num horizonte. Como atualmente o preço das ações da Petrobras está abaixo do preço-alvo estipulado pelas instituições, existe um espaço para ganhos com a valorização das ações. Porém, o preço-alvo varia conforme as situações econômicas do País e os resultados financeiros da própria companhia. Diante disso, os investidores devem analisar constantemente o preço-alvo das ações em relação ao patamar atual do papel e em que período essa valorização será atingida. Feito isso, o aplicador deve comparar essa perspectiva de rentabilidade com a de outras aplicação e avaliar se vale a pena correr o risco de se comprar ações. A ação pode atingir o preço-alvo, projetado hoje, em 12 meses, garantindo um bom rendimento para o investidor, mas continuar com boas expectativas de retorno. Neste caso, mesmo já tendo conseguido um retorno atraente, convém que o investidor fique com o papel até obter uma maior valorização. A ação da Petrobras é indicada hoje diante das expectativas para 12 meses, mas não quer dizer que o investidor deve vender o papel após este período, mesmo que a ação venha a custar o esperado. É preciso reavaliar a posição para decidir ficar ou vender o papel. Analistas definem preço-alvo da Petrobras em torno de R$ 60,00 Ontem, as ordinárias (ON, com direito a voto) fecharam o dia cotadas a R$ 45,99. No caso do BankBoston, a expectativa é de que os papéis da Petrobras cheguem a R$ 60,00 em 12 meses. Na análise de Ziegelmann, se o investidor pagar o preço máximo - R$ 46,40 - pela ação e, depois de 12 meses, ela chegar ao seu preço justo de R$ 60,00, o investidor vai colocar no bolso um ganho de 29,31%. O preço-alvo definido por André Gordon, gerente de renda variável do Santander, também é de R$ 60,00. "Se compararmos a expectativa de rentabilidade desse investimento com o quando o FGTS paga de rendimento, TR mais 3%, o investimento em ações é bem mais vantajoso", explica. Nicolas Balafas, diretor de renda variável do BNP Asset Management, é mais otimista em relação à valorização das ações da Petrobras. Ele acredita que já no final do ano as ordinárias da Petrobras cheguem a R$ 65,00. "Mas, mesmo que isso seja confirmado, o investidor não deve vender as ações antes de um ano da data da aplicação, pois há perda do desconto de 20%, o que reduz a rentabilidade", explica. Veja no link abaixo as orientações dos analistas sobre o investimento em Petrobras