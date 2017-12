Avalie seus investimentos de renda fixa O mercado de juros deve ter mais um dia de poucas oscilações. De acordo com apuração da editora Lucinda Pinto, as taxas de juros negociadas no mercado já estão mais ajustadas à nova taxa básica de juros - Selic - de 16,5% ao ano. Há pouco, contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,80% ao ano, mesmo patamar de fechamento de ontem. Amanhã, serão divulgados três índices de inflação (Fipe, IGP-M e IPCA) e a expectativa dos operadores é de que os números confirmem a avaliação de que a pressão sobre a inflação é sazonal - específica de um período do ano - e localizada - atinge apenas tarifas e combustíveis. Nesse caso, depois desse repique inflacionário, que deve seguir até dezembro, pode haver espaço para nova redução da taxa de juros. Em declarações à imprensa, logo após a queda da Selic, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, afirmou que espera uma taxa de juros real - Selic menos a inflação - de um dígito. Se considerarmos um juro real de 9,99%, com uma inflação de 6%, que é a meta de inflação estabelecida com o Fundo Monetário Nacional (FMI), a Selic chegaria ao final de 2000 em torno de 16,5% ao ano, ou um pouco abaixo. Veja as perspectivas para investimentos prefixados e pós-fixados Investidores que já estão em aplicações de renda fixa prefixadas podem ainda receber bons rendimentos até o final de 2000, dependendo do prazo dos papéis que compõem a carteira desses fundos. Aqueles com períodos mais longos devem receber ganhos maiores. Para o próximo ano, os investimentos prefixados devem acumular ganhos mais atraentes, já que existe a tendência de que os juros continuem caindo em 2001. Há alguns dias, o diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Sérgio Werlang, afirmou que a taxa de juros real - Selic descontada da inflação - deve situar-se entre 7% e 7,5% ao ano em 2001. Com uma taxa de inflação projetada em 4%, prevê-se que a Selic deva ficar entre 11% e 11,5% ao ano, em média. Com isso, se os fundos de renda fixa prefixados tiverem papéis mais longos em carteira, o investidor poderá ter ganhos significativos no próximo ano. Os fundos pós-fixados, ou DI, são sempre recomendados para quem busca segurança. Em qualquer situação, mesmo que haja mudanças mais profundas no cenário político ou econômico, o investidor terá a certeza de que vai receber o rendimento compatível com a taxa de juros vigente na época do resgate.