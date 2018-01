Avança a negociação entre governo e fiscais agropecuários O governo e os fiscais agropecuários federais chegaram a um acordo para o reajuste salarial da categoria. O presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, Leonardo Vilela (PP-GO), não citou o percentual de aumento, mas disse que o reajuste terá impacto de R$ 100 milhões no Orçamento da União. O impasse, relatou o deputado, está agora em relação ao parcelamento do reajuste. O Ministério do Planejamento mantém a proposta de liberar R$ 30 milhões neste ano e R$ 70 milhões em 2005, mas a categoria não aceita o parcelamento. Ainda hoje, representantes dos fiscais e o ministro do Planejamento, Guido Mantega, além do secretário-executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, voltarão a se reunir para discutir as propostas.