Avanço de vendas em dezembro não impede perda anual, diz ACSP A recuperação das vendas no comércio na capital paulista, nos últimos dias, deve gerar um aumento do faturamento em torno de 8% em dezembro, na comparação com dezembro do ano passado. Os dados divulgados hoje pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) se baseiam no desempenho do comércio na primeira quinzena do mês, quando tanto as vendas à vista quanto os negócios a prazo cresceram 10%. Na comparação com novembro, o crescimento das vendas à vista foi de 11,9%. Para as vendas financiadas, o movimento cresceu 31,8%. Segundo estimativa da Associação Comercial, os resultados obtidos, entretanto, não evitarão uma variação negativa para o setor no cálculo fechado de 2003. A estimativa é de uma perda de 1,5% nas vendas à vista, e perda de 1,6% nas vendas a prazo. A inadimplência prevista para o ano deve ficar em 5%, frente aos 6,3% de 2002; o menor índice do Plano Real. Para o próximo ano, a Associação Comercial projeta um avanço das vendas equivalente ao da economia brasileira, algo em torno de 3%.