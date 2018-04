Aversão a emergentes está diminuindo, avalia JP Morgan A pesquisa mensal feita pelo banco JP Morgan com 184 investidores, que aplicam atualmente cerca de US$ 132 bilhões em dívida de países emergentes, mostra que o sentimento de aversão ao risco está diminuindo. "O posicionamento desses investidores está mais neutro", afirmou Jonathan Bayliss, responsável pela pesquisa do JP Morgan. Segundo ele, os investidores passaram de uma posição no mercado emergente de dívida de "leve underweight" (peso abaixo da média) para "leve overweight" (peso acima da média) em comparação com a última pesquisa, realizada em 25 de julho passado. A posição em "cash" (dinheiro à vista) permaneceu inalterada em 5,2% nas carteiras desses investidores, bem acima da média histórica de 4,3%. "Observamos fluxos positivos estratégicos significativos desde meados de julho", afirmou Bayliss, em nota a investidores. A Rússia ainda permanece com o maior "overweight" (peso acima da média) dos mercados emergentes nas carteiras dos investidores estrangeiros. A Argentina deixou de ser o maior "underweight" (peso abaixo da média) entre os investidores, posição agora ocupada pelo Líbano. "Os investidores começaram a comprar a dívida argentina novamente", disse Bayliss.