Aversão a risco dispara e Bovespa cai mais de 3% A Bolsa de Valores de São Paulo registrava forte queda nos primeiros minutos do pregão desta quinta-feira, diante da intensificação das preocupações com o mercado de crédito nos Estados Unidos. O risco-país disparava 15 pontos e ficava perto de 200 pontos-básicos e na Europa o índice FTSEurofirst 300 atingiu o menor patamar em três meses. Às 10h14, o Ibovespa recuava 3,46 por cento, para 54.063 pontos, apagando o ganho do mês. (Por Juliana Siqueira)