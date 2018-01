Aversão ao risco varre mercados e pode durar alguns dias Na esteira das fortes perdas de terça-feira, 13, em Nova York, as bolsas asiáticas também acumularam pesadas quedas nesta quarta-feira, 14. A de Tóquio, por exemplo, despencou 2,92%. O mesmo ocorreu na abertura dos principais mercados acionários europeus. Às 7h15, Londres cedia 1,63%; Paris, 1,93% e Frankfurt, 1,66%. A aversão ao risco voltou a dar um salto. Operações de carregamento - os carry trades - financiadas principalmente pelo iene japonês, voltaram a ser desmontadas colocando sobre pressão os ativos de países emergentes, que já sinalizam perdas nesta quarta-feira. A saúde da economia dos EUA continua sendo o centro do nervosismo. Crescentes problemas no setor de crédito imobiliário de maior risco - o setor subprime - e dados muitos fracos nas vendas do varejo americano, divulgados na terça-feira, revigoraram o temor de uma recessão na maior economia do mundo, que já havia causado danos substanciais nos mercados no final de fevereiro. O temor do estouro da "bolha imobiliária" nos EUA também está contaminando o Reino Unido, onde as ações de bancos com amplas carteiras de empréstimos para a compra de casas estão sendo penalizadas nesta quarta-feira, na Bolsa de Londres. Previsões Essa nova onda de turbulência confirmou a previsão de parte dos analistas, que haviam alertado durante o ensaio de recuperação da semana passada, que os mercados estariam suscetíveis a "novos ajustes" no curto prazo. A aposta majoritária continua sendo no fato de que a economia americana, embora em desaceleração, não entrará em recessão, ou seja, na tese do "pouso suave". Mas até que esse prognóstico seja realmente confirmado por indicadores mais consistentes, a tensão nos mercados deve continuar, com a ocorrência de ondas de volatilidade como as desta quarta-feira. Na ausência de divulgação de indicadores relevantes nesta quarta-feira nos EUA, estrategistas de bancos e fundos de investimentos alertam que a tensão nos mercados deve persistir até, pelo menos, a sexta-feira, quando será divulgada a inflação ao consumidor (CPI). Na quinta-feira, outro indicador capaz de mexer com os mercados, o da inflação ao produtor (PPI) também será monitorado de perto. Isso sem contar que os investidores estarão analisando qualquer número relacionado ao mercado imobiliário americano. "O mercado está novamente à beira de um ataque de nervos", disse a analista de um fundo de investimentos britânico. "Os calmantes necessários são indicadores positivos nos EUA, cuja produção nos últimos tempos têm sido limitada."