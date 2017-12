Avestruz: mercado em fase de crescimento A carne de avestruz é pouco conhecida no Brasil, mas os criadores da ave estão apostando num mercado bastante promissor. De acordo com importadora Euroavestruz, empresa que trabalha com a criação de animais e importação de produtos de avestruz, no ano passado e início de 2001 ano, estima-se que houve uma movimentação em torno de R$ 60 milhões na criação do avestruz e de seus produtos. O presidente da Aravestruz, empresa especializada na criação e no manejo da ave, Maurício Lupiccieri, o número de criadores de avestruzes, atualmente, é de aproximadamente mil em todo o Brasil, sendo que 50% dos criadores encontram-se no Estado de São Paulo, 20% em Minas Gerais, 20% na região Nordeste do país e outros 10% espalhados nos Estados de Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 150 mil fêmeas para o abate Segundo o diretor-presidente da Euroavestruz, Adair Velasque, o mercado nacional possui um grande potencial e em curto prazo de tempo, poderá estar exportando carne, couro e outros produtos para Europa e Estados Unidos com preços bastante competitivos. Velasque aponta que as vantagens do avestruz são que são aves sociáveis, de fácil manejo e extremamente dóceis, podendo viver até com outros animais e se adapta facilmente em climas de grandes oscilações Ave resistente O veterinário da coordenadoria de defesa agropecuária de São Paulo, Francisco Marcos Dias Thomazella, ressalta que por se tratar de uma ave exótica e com pouco tempo de criação no País, o investidor deve tomar alguns cuidados. "Trata-se de um mercado novo e ainda não existem estudos que comprovem os verdadeiros lucros na criação desta ave", alertou. Thomazella aconselha o investidor a procurar criadores, buscar informações precisas e realizar uma seleção criteriosa de aves, antes de fechar negócio. "O investidor deve avaliar o material genético do animal e seu potencial de reprodução", alerta. O veterinário concorda que o avestruz é uma ave resistente, porém não descarta a possibilidade de ocorrer a disseminação de enfermidades nos criadouros. Thomazella avisa que a carne de avestruz comercializada no Brasil é na sua grande maioria importada dos Estados Unidos, Espanha e países da África, sendo fiscalizada pelo Ministério da Agricultura. Características De acordo com o executivo da Aravestruz, cada fêmea põe um mínimo de até 40 ovos férteis por ano, podendo nascer de 20 a 30 filhotes. Uma ave adulta pode atingir até 2,5 metros de altura, pesar 160 kg e proporcionar cerca de 45 kg de carne comestível. O avestruz vive, em média, 70 anos, sua vida reprodutiva inicia-se entre 20 e 24 meses de idade e o período em que o animal procria gira em torno de 30 a 40 anos.