Aviação doméstica ficou estagnada em 2002 O movimento de passageiros das companhias aéreas nacionais no País cresceu apenas 0,9% em 2002, na comparação com o ano anterior . Em 2001, a aviação vinha de um crescimento de 9% ante 2000. Os números foram divulgados hoje pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea). No mercado internacional, as empresas sofreram com o peso do dólar, que elevou o preço das passagens aéreas do Brasil para o exterior. Por isso, o movimento de passageiros em vôos internacionais caiu 3,2%. Essa retração, contudo, foi menos acentuada do que a verificada em 2001, quando os atentados terroristas afugentaram os passageiros, causando uma queda de 6% no movimento. Os dados revelam que a Gol foi a única que ganhou fatia de mercado em 2002. A Varig, a TAM e a Vasp terminaram o mês de dezembro em pior situação, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. A aviação doméstica continua sendo liderada pelo Grupo Varig, que hoje opera de maneira unificada com as marcas Rio Sul e Nordeste. A Varig teve em dezembro 36,32% do mercado, menos do que os 39,65% de dezembro de 2001. A TAM veio em seguida, com 33,18% abaixo dos 36,70% de 2001. A fatia da Vasp caiu de 14,15% para 11,95%. Já a Gol alcançou 17,17%, mais do que o dobro que detinha em dezembro de 2001 (8,05%). Com a decisão da TAM de focar seu negócio no transporte doméstico, a Varig continua cada vez mais dominante no transporte internacional. A empresa obteve em dezembro 89,38% do mercado brasileiro no transporte internacional de passageiros, melhorando sua posição em relação a dezembro de 2001 (82,25%). A TAM caiu de 17,68% para 10,55%. Os números do Snea incluem apenas as companhias de transporte de passageiros nacionais que voam para o exterior.