Aviação doméstica já recuperou perdas de 2003 A aviação doméstica registrou em setembro aumento de 12,8% no número de passageiros transportados em relação a setembro de 2003. O movimento no transporte internacional subiu 7,6% em relação ao mesmo mês em 2003. Os dados são do Departamento de Aviação Civil e foram divulgados hoje pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea). No acumulado do ano, o movimento doméstico evoluiu 11,5% em relação aos primeiros nove meses de 2003. No setor internacional, o movimentou tem alta acumulada de 7% este ano. Os dados indicam que a aviação doméstica já recuperou o que perdeu em 2003, quando amargou diminuição de 6% no movimento. Além disso, os aviões estão com taxa de ocupação melhor este ano. O aproveitamento nos primeiros nove meses do ano foi de 64% nas rotas domésticas, contra 59% em 2003. Nas rotas internacionais, a produtividade se manteve na mesma média (75% este ano, contra 74% no ano passado). A oferta de assentos nas linhas nacionais cresceu 2,5% de janeiro a setembro; nas linhas internacionais, subiu 5,7%.