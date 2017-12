Aviação perdeu US$ 30 bilhões desde 11 de setembro A aviação mundial acumulou perdas de cerca de US$ 30 bilhões, até agora, com o impacto dos ataques terroristas de 11 de setembro, a guerra contra o Iraque e a crise da Sars, a pneumonia asiática. O cálculo foi anunciado por um porta-voz da IATA, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, Anthony Concil. Segundo ele, os números poderiam ser ainda piores, se a Sars não estivesse começando a ser controlada. ?No resultado líquido, poderemos perder cerca de US$ 6,5 bilhões este ano?, disse Concil, segundo a agência de notícias da Malásia Bernama. ?Um mês atrás, eu diria que o total seria de US$ 10 bilhões.? A aviação já perdeu cerca de 200 mil empregos desde os ataques de 11 de setembro.