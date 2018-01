Avião cai entre Minas e Goiás e dois executivos do Bradesco morrem

(Atualizada à 12h40 de 11/11/2015)

GOIÂNIA - Um jato executivo que pertencia ao Bradesco caiu no início da noite desta terça-feira, 10, próximo à divisa dos Estados de Goiás e Minas Gerais. O avião levava o presidente da Bradesco Seguros e também diretor vice-presidente do Banco Bradesco Marco Antonio Rossi, e o presidente da Bradesco Vida e Previdência, Lucio Flavio Condurú de Oliveira, além de dois tripulantes, o piloto Ivan Morenilla Vallim, de 63 anos, e o copiloto Francisco Henrique Tofoli Pinto, de 33.

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou a queda da aeronave e disse que eram dois passageiros e dois tripulantes. O jato Citation 7, de matrícula PT-WQH, com capacidade para oito passageiros, decolou de Brasília às 18h39, em direção a São Paulo, mas sumiu dos radares do controle do tráfego aéreo às 19h04.

A queda e explosão do jato abriu uma cratera de cinco metros de profundidade e 12 metros de diâmetro em uma propriedade rural. Segundo um fazendeiro do local, a queda da aeronave provocou um enorme estrondo. "Pelo barulho, já sabia que não tinha ninguém vivo", disse Sérgio Junqueira Germano, de 27 anos.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião não tinha restrições para voo. A queda ocorreu em uma fazenda situada próxima à divisa dos municípios de Catalão, em Goiás, e Guarda-Mor, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros de Catalão foi acionado após a queda, e cinco viaturas foram deslocadas para o local do acidente.

Marco Antonio Rossi, nascido em Bariri (SP), em 1961, entrou na Bradesco Vida e Previdência em 1981, onde passou por todos os escalões da carreira, até assumir a presidência da empresa, em 2002. Em 2010, tornou-se presidente da Bradesco Seguros, a maior seguradora do País, e, em 2012, foi eleito também vice-presidente executivo do Banco Bradesco.

Formado em Tecnologia em Gestão de Marketing, com pós-graduação lato sensu em Gestão de Cliente pela Universidade Paulista (Unip), e em Altos Estudos de Estratégia e Geopolítica pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Rossi fazia parte da lista dos possíveis substitutos de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do banco, que em outubro do ano que vem alcança a idade limite de 65 anos para chefiar a instituição.

A favor de Rossi no processo de sucessão, estava o fato de o executivo ser bem próximo de Trabuco e de estar à frente da área de seguros, setor que responde por cerca de 30% do lucro do banco.

Lucio Flavio Condurú de Oliveira, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, começou na empresa como assistente de vendas e galgou vários patamares na área comercial. Chegou a comandar os segmentos de Previdência e de Seguros de Vida e atuou como diretor executivo por sete anos. Também atuava como vice-presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi). Tinha 30 anos de grupo.

A Organização Bradesco publicou nota de pesar pelo falecimento dos executivos, do piloto e do copiloto da aeronave. Segue abaixo a nota na íntegra:

"Com profundo pesar, a Organização Bradesco comunica o falecimento, em razão de acidente aéreo no início da noite de ontem, dos nossos colegas e amigos Marco Antônio Rossi, presidente da Bradesco Seguros e vice-presidente do Bradesco, Lúcio Flávio Condurú de Oliveira, presidente da Bradesco Vida e Previdência, Ivan Morenilla Vallim, comandante da aeronave, e Francisco Henrique Tofoli Pinto, copiloto.

Reconhecidos pelo talento, competência e entusiasmo no trabalho, fraternal convivência com suas equipes e plena dedicação às suas famílias, eles cumpriram carreiras brilhantes.

Os desaparecimentos prematuros interrompem tragicamente trajetórias profissionais marcadas por vitórias e conquistas, exemplares para todos os que com eles conviveram e que serão referência para as nossas novas gerações.

Aos amigos, colegas, colaboradores e, de modo especial, às famílias que sofreram perdas tão duras e repentinas, a Organização Bradesco expressa, comovida, nossas sinceras condolências".