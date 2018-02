Avião da TAM que caiu em São Paulo tinha 176 pessoas a bordo A assessoria de imprensa da TAM informou que o avião que se chocou com um prédio da empresa próximo ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, transportava 176 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Segundo a assessoria, 170 eram passageiros e seis tripulantes, entre comandantes e comissários. A empresa informou que, à medida que os nomes das vítimas do acidente forem confirmados, as famílias serão notificadas antes que qualquer informação se torne pública. A TAM disponibilizou o número 0800 117900 para atender os familiares dos passageiros e tripulantes do vôo. (Por Denise Luna)