Avião da Varig é retido nos EUA por falta de pagamento O Boeing 767 da Varig que faria o vôo entre Miami, nos EUA, e o Rio na noite de hoje foi arrestado pela Justiça norte-americana, a pedido da General Electric Capital Aviation Services (Gecas). Os passageiros que partiriam do aeroporto de Miami às 21h40 (horário de Brasília) estão sendo remanejados para um MD-11 da Varig que partirá com destino a São Paulo e os excedentes serão transportados por outras companhias. A Varig, que deve US$ 30 milhões à empresa de leasing norte-americana, já havia firmado com a Gecas um acordo que prevê a devolução de seis jatos 767 e três MD-11 até o fim de junho, além de ter acertado um congelamento temporário dos débitos antigos. No momento, advogados da Varig estudam uma maneira de liberar o avião. No dia 30 de janeiro, um Boeing 777 da Varig foi detido em Paris a pedido da empresa de leasing International Lease Finance Corporation (ILFC), também por falta de pagamento.