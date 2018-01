Avião do crescimento pilotado por Lula decolou, diz Berzoini O ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, disse hoje que o crescimento da economia no primeiro trimestre mostra que "o avião" da economia, pilotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já começou a levantar vôo por contar com uma "tripulação competente e responsável". Segundo ele, o crescimento permitirá a criação de 1,4 milhão de empregos formais este ano. O ministro informou ainda que já encaminhou ao presidente estudos para colocar em prática a reivindicação da CUT de criar frentes de trabalho nas regiões metropolitanas. Berzoini esteve hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde assinou um convênio com a estatal Infraero para a concessão de três mil bolsas para jovens dentro do Programa Primeiro Emprego. De acordo com o ministro, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do ministério indica que 535 mil empregos formais foram criados nos primeiros quatro meses do ano. Berzoini disse que a criação de frentes de trabalho exigirá investimentos de R$ 1,2 bilhão. "Eu acredito que possa ser um caminho auxiliar para uma situação que é mais grave nas regiões metropolitanas", disse. O ministro reiterou a meta de criar de 70 mil postos do Programa Primeiro Emprego este ano, apesar de, até o momento, somente mil vagas terem sido criadas. "Estamos convictos de que isso é possível e eu mantenho minha agenda aberta para visitar federações empresariais e empresas para captar vagas", disse.