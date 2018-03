Avibrás fecha 2006 com prejuízo de R$ 68,9 milhões A Avibrás Indústria Aeroespacial, que atua na área de tecnologia de defesa, praticamente repetiu em 2006 o prejuízo verificado no ano anterior. Segundo balanço da companhia, as perdas líquidas no ano passado somaram R$ 68,9 milhões, ante resultado também negativo de R$ 68,7 milhões no ano anterior. O resultado operacional da empresa gira em torno dos R$ 70,8 milhões negativos. Despesas administrativas e gerais respondem por R$ 36,4 milhões, já os encargos financeiros representam cifras de R$ 36,6 milhões. A receita líquida da empresa apresentou crescimento de 15,1%, o que significa R$ 53,8 milhões. O lucro bruto subiu de R$ 11,8 milhões para R$ 14,8 milhões. A divisão Aérea e Naval da empresa, cujo balanço é publicado à parte, fechou o ano passado com lucro líquido de R$ 556 mil, 60,1% menor que o obtido em 2005.