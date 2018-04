Aviões da Vasp estão parados em Salvador há 2 anos Três aviões tipo Boeing 737-200 da Vasp, com capacidade para transportar 120 passageiros, cada, estão há cerca de dois anos no Aeroporto Internacional de Salvador, porque a Justiça ainda não programou o leilão para pagamento de dívidas trabalhistas. As aeronaves, cujo valor estimado chega a R$ 5 milhões, estão isoladas no pátio do aeroporto, ao lado de tratores, escadas, empilhadeiras e veículos menores que também pertencem à empresa paulista. O leilão foi pedido em ação trabalhista impetrada por 140 funcionários da Vasp na Bahia que foram prejudicados em razão do processo de falência da empresa, que tem uma dívida reconhecida de mais de R$ 3,2 milhões. A direção do Sindicato dos Aeroviários e Aeronautas da Bahia espera a confirmação do leilão dos aviões da Vasp para o dia 27.