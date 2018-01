Aviso do IPVA 2002 começou a ser enviado A Secretaria Estadual da Fazenda já começou a enviar o aviso com informações para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2002. O primeiro lote de avisos será enviado até o dia 21 de dezembro. São 9 milhões de avisos aos contribuintes cadastros no Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O segundo lote será distribuído entre os dias 26 de dezembro e 3 de janeiro. O aviso do IPVA é um documento informativo com dados do veículo, valores do imposto com e sem desconto, valores de multas do veículo, valor do seguro obrigatório e do licenciamento do veículo. A Secretaria Estadual da Fazenda não enviará mais a guia de pagamento do imposto às residências dos proprietários. Será possível pagar o imposto em parcela única, em janeiro, com desconto de 3,5%; sem desconto, em fevereiro; ou em três parcelas, de janeiro a março. A alíquota do imposto será de 4% sobre o valor venal do veículo em setembro deste ano para carros a gasolina; 3%, carros a álcool; e 2%, para movidos a eletricidade ou gás natural. O pagamento poderá ser feito por diversos meios em bancos conveniados com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e em casas lotéricas A Secretaria Estadual da Fazenda colocou em seu site as duas tabelas do IPVA para o ano de 2002 (veja link abaixo). Atraso Se atrasar o pagamento, o proprietário pagará com multa de 20%, mais juros de mora. Quem atrasar o IPVA não poderá licenciar o carro. Sem licenciamento, o automóvel será considerado clandestino e pode ser apreendido em bloqueios policiais. O contribuinte que teve o carro roubado ou furtado antes de 31 de dezembro e registrou o fato na polícia não paga o IPVA. Se o automóvel for recuperado, o proprietário passa a dever o imposto.