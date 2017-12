Avon negocia venda de uma fatia para private equity, diz jornal

A Avon está em negociações com empresas de private equity para receber um investimento que poderia ajudar a manter em pé a companhia de cosméticos norte-americana, segundo fontes informaram ao Wall Street Journal. A Avon está fazendo um processo de leilão para o que é conhecido como um investimento privado em capital público, ou Pipe (na sigla em inglês), com empresas como Cerberus Capital Management e Platinum Equity.

Propostas deverão ser apresentadas até a próxima semana, de acordo com as fontes. Algumas das pessoas ouvidas acrescentaram que o Pipe é apenas uma das opções que a Avon está considerando para se capitalizar. Não está claro o tamanho da participação que poderá ser vendida e não há garantias de que tal acordo vai mesmo se materializar.

Alarme falso. Em maio, as ações da empresa de vendas de cosméticos chegaram a se valorizar 20% em um único dia, para US$ 8, após a PTG Capital Partners entregar um formulário na Comissão de Valores Imobiliários americana (SEC, na sigla em inglês) afirmando que havia feito uma oferta de US$ 18,75 por ação para comprar a empresa.

Na ocasião, porém, a Avon, informou que nunca recebeu a oferta e que nem mesmo conseguiu confirmar a existência da PTG Capital. Naquele mês, quando a notícia veio à tona, o Wall Street Journal tentou entrar em contato com a PTG Capital ou verificar sua existência, sem sucesso. A empresa não está registrada na SEC. O endereço informado pela empresa abrigou anteriormente a Bolsa de Valores de Londres e é agora um edifício de escritórios.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No segundo trimestre, a receita da Avon caiu 17%, para US$ 1,8 bilhão. Na América do Norte, as vendas caíram 15% e na América Latina, houve queda de 19%. /Dow Jones Newswires