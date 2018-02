Avon prevê crescimento de 15% a 20% no Brasil A executiva-chefe da Avon Products Inc., Andrea Jung, reafirmou as estimativas de lucro de entre US$ 0,37 e US$ 2,30 por ação no primeiro trimestre de 2002 e disse que os principais negócios da empresa "nunca estiveram tão fortes". Enquanto participava de uma reunião períodica de atualização para os investidores, na sede do grupo nos EUA, Jung também reiterou a perspectiva da Avon para o ano. A executiva previu aumento de 2% a 3% nas vendas do primeiro trimestre, crescimento mundial "sólido" e um "crescimento contínuo e forte" nos EUA de 6% a 7%. Os EUA são o maior mercado da Avon. Comentando a América Latina, Jung disse que o mercado da Argentina, apesar da crise, está dando sinais de melhora. Já em relação ao Brasil, que representa o terceiro maior mercado da empresa de cosméticos, Jung projetou crescimento entre 15% e 20% nas vendas em moeda local no primeiro trimestre do ano. Para 2002, Jung afirmou que a expectativa é de crescimento de 4% a 6% nas vendas, 8% a 10% no lucro operacional e uma melhora de 50 pontos-base na margem operacional. Um lucro de US$ 2,30 por ação representaria um aumento de 10% em comparação com 2001.