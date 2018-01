Azaléia demite 83,5% dos funcionários de fábrica em SE A Azaléia S/A, uma das maiores indústrias do setor calçadista da América Latina, anunciou a demissão de 234 dos 280 funcionários da sua unidade no município sergipano de Itaporanga D´Ajuda, a 29 quilômetros de Aracaju, e férias coletivas para outras 1.600 pessoas que trabalham nas fábricas de Frei Paulo, Carira, Lagarto e Ribeiropólis. Os motivos da demissão seriam a existência de uma super produção encalhada, prejuízos nas exportações em função do baixo valor do dólar e a concorrência com as indústrias chinesas que produzem nove bilhões de sapatos por ano. A decisão da empresa mobilizou políticos estaduais e municipais. O presidente do Sindicato da Indústria Têxtil (Sindtêxtil), Giseldo Santos, promete interditar a BR-101, nas proximidades de Itaporanga, caso as demissões não sejam revistas. Nesta quarta-feira, funcionários demitidos e membros do Sindtêxtil estiveram na Assembléia Legislativa de Sergipe para pedir o apoio dos deputados, para evitar a demissão e o fechamento da fábrica, que deve ocorrer no próximo mês. Além de alguns vereadores, a prefeita de Itaporanga D´Ajuda, Maria das Graças Garcez, PFL, compareceu à Assembléia e diante da situação, a deputada Ana Lúcia Menezes, PT, disse que fará questionamentos ao governador João Alves Filho, PFL. "Já fiz um requerimento pedindo ao governador que se pronuncie comunicando os procedimentos serão adotados para resolver esse problema", avisou. A solicitação do pronunciamento do governador, segundo a deputada Ana Lúcia, se deve ao fato de que, durante 10 anos, a Azaléia recebeu, além de completa isenção fiscal, diversos incentivos para atuar no mercado sergipano. "O governador terá de dizer a essa casa legislativa qual o posicionamento e o encaminhamento que será dado para a resolução desse problema. O fechamento dessa fábrica não só vai aumentar o índice de desemprego como vai causar um impacto negativo muito grande no comércio local", explicou. O presidente do Sindtêxtil comenta que a grande preocupação dos funcionários agora é o destino das unidades da empresa em Frei Paulo, Carira, Lagarto e Ribeirópolis. "O nosso maior receio é que as demissões atinjam também essas unidades", informa. As férias coletivas nessas unidades começarão no dia 21 de dezembro e o retorno ao trabalho será em 8 de janeiro. A Azaléia foi chegou a Sergipe em 1986, em Aracaju, mas em 1989 foi transferida para Itaporanga, na época com 450 funcionários. Chegou a ter 800, mas hoje tem somente 280. No ano passado, foram implantadas mais quatro unidades - no povoado Brasília, em Lagarto; Ribeiropólis, Carira e Frei Paulo. Atualmente a Azaléia emprega 2.340 pessoas, produz 40 mil pares de calçados femininos por dia nestas unidades. A meta da empresa é produzir 50 mil até o final deste ano. Cerca de um quarto do que é produzido pela Azaléia Calçados, que tem sede no Rio Grande do Sul, sai de Sergipe e parte desta produção é exportada para 88 países. Com a crise cambial, o índice de exportação do grupo, presidido por Antônio Brito, caiu de 25% em 2004 para 10% este ano. Justificativa A empresa justificou a transferência da linha de produção de Itaporanga D´Ajuda para Frei Paulo, em Sergipe, como "indispensável pela necessidade de ganhar eficiência em logística e produtividade para enfrentar os novos tempos de concorrência internacional". Em nota distribuída nesta quarta-feira, a direção da empresa destaca que está dando continuidade à sua política de expansão e que, ao final do processo de reorganização de suas atividades no Estado nordestino terá mais do que os atuais 2 mil empregados. O diretor de marketing da empresa, Paulo Ricardo Santana, disse que a Azaléia está num ótimo momento. A empresa já se adaptou à perda de 50% das exportações nos últimos dois anos e já está apostando em novos produtos e nichos de mercado, com maior valor agregado, especialmente na América Latina. As vendas para o exterior correspondiam a 25% do faturamento e agora ficam em torno de 15%, mas a oscilação foi compensada por ações como a busca de novos nichos e o lançamento de produtos no mercado interno. O faturamento de R$ 1 bilhão, previsto para 2006, será semelhante ao do 2005. "A exportação não vai mais cair e estamos buscando alternativas de expansão", revela Santana. Matéria alterada às 20h39 para acréscimo de informações