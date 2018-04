Azaléia fecha fábrica no Rio Grande do Sul A Vulcabrás vai encerrar a operação na unidade da Azaléia em Portão, no Rio Grande de Sul. A decisão foi comunicada ontem aos cerca de 400 funcionários da fábrica, que poderão optar entre transferir-se para a sede, em Parobé (RS), ou rescindir contrato. A Vulcabrás oferecerá transporte aos empregados que escolherem continuar na empresa. "O atual momento econômico não nos permite manter a descentralização das operações", justificou a fabricante de calçados.