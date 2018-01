Azerbaijão quer investimento da Petrobras A Petrobras poderá começar a atuar em uma das regiões do mundo com a maior potencial para se tornar o principal exportador de petróleo na próxima década. O governo do Azerbaijão afirmou ao Estado que irá convidar a empresa brasileira a estudar a exploração de petróleo no Mar Cáspio, região que sempre foi de controle de Moscou e que agora é cobiçada por todas as grandes multinacionais do setor. "Estaremos em contato com a empresa brasileira para que uma missão de técnicos e negociadores possam visitar o Azerbaijão ainda neste semestre", afirmou um alto diplomata do país, que prefere não se identificar. O interesse do governo do Azerbaijão pela Petrobras está baseado na tecnologia desenvolvida pela empresa para extrair petróleo de alto mar (off-shore). Grande parte dos recursos do país da Ásia Central está no mar e a estimativa é de que, em alguns anos, as bacias possam já estar produzindo um bilhão de toneladas de óleo. "Nossa política é de atrair empresas estrangeiras, o que será bom tanto para nós como para as petroleiras", afirma o funcionário do governo de Baku, capital do país. Há três anos, a primeira empresa estrangeira chegou ao país. A BP assinou contratos de exploração com o Azerbaijão, que agora não quer que a multinacional monopolize o setor mais lucrativo de sua economia. Baku acredita que, para conseguir competir com a BP, a Petrobras terá que se aliar à estatal petrolífera do Azerbaijão. O governo ainda alerta que, para que a Petrobras consiga fechar um contrato, terá que apresentar uma proposta competitiva, já que o país estará consultando outras empresas internacionais. Apesar da vontade de atrair empresas estrangeiras para investir no país, o Azerbaijão conta com um grave problema: o acesso a um porto que possa exportar o petróleo aos principais mercados do mundo. A forma mais eficaz seria a construção de um duto passando pela Armênia, que chegaria à Turquia. Mas, por problemas geopolíticos, o duto terá que ser desviado e atravessar todo o território da Geórgia antes de chegar aos portos turcos no Mar Mediterrâneo. O transporte, portanto, terá um custo acima do esperado pelas empresas e, no futuro, o produto da região do Mar Cáspio poderá perder competitividade em relação ao petróleo exportado de outras bacias.