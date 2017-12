Aznar vem a SP para Fórum sobre relações Brasil/Europa O Fórum "Brasil-União Européia: novas etapas, novas oportunidades, novas políticas sociais, começa amanhã em São Paulo com a presença do primeiro ministro da Espanha, José María Aznar. Até quinta-feira, serão abordados temas como a política agrária, investimentos no setor de comunicações e infra-estrutura, segurança jurídica e repartição de riqueza, a experiência do Brasil e da Comunidade Européia no planejamento, orçamento e fiscalização no mundo globalizado, entre outros. Já confirmaram presenças além de Aznar, os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin; do Mato Grosso do Sul, José Orcirio dos Santos, o Zéca do PT; o Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Tarso Genro; o Presidente do BNDES, Carlos Lessa; o ex-Ministro de Assuntos Europeus da Inglaterra, Lord Tristan Garel-Jones; e o Secretário Executivo da Câmara de Comércio Exterior do Brasil, Mário Mugnaini Júnior.