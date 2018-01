Azul anuncia primeiro voo internacional em Recife, com rota para Orlando

SÃO PAULO - A Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciou nesta quinta-feira, 18, um novo voo internacional, conectando Recife a Orlando (EUA), no primeiro destino internacional ofertado pela Azul a partir da capital de Pernambuco, o centro de conexões (hub) da companhia no Nordeste. O início das operações está previsto para 7 de dezembro, com voos às quartas-feiras e aos domingos.

Em nota, a companhia salientou a conectividade da operação, tendo em vista a recente expansão dos voos domésticos em Recife, ao longo do primeiro trimestre deste ano, com novas operações para diversas cidades do Nordeste. "A capital pernambucana está hoje conectada a todas as capitais e a diversas cidades do interior do Nordeste por meio de nossos voos, o que nos permitirá ligar toda uma região aos EUA", disse o presidente da Azul, Antonoaldo Neves, por meio de nota.

O voo ainda depende de aprovação das autoridades brasileiras e norte-americanas. As passagens começarão a ser vendidas após a autorização por parte dos órgãos reguladores.

A Azul já opera voos internacionais com saída de São Paulo (Campinas) para Fort Lauderdale/Miami, Orlando e Lisboa, Caiena (Guiana Francesa), Montevidéu (Uruguai) e Punta del Este (operação sazonal no Uruguai durante o verão).