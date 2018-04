Azul define suas primeiras rotas de vôo

A companhia aérea Azul escolheu o aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas (SP), como base inicial de suas operações. A empresa pretende realizar vôos diretos do aeroporto para Porto Alegre, Salvador, Curitiba e Vitória. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) avalia, em reunião de diretoria, o contrato de concessão da Azul. A empresa já solicitou cinco freqüências diárias para as rotas Campinas-Porto Alegre e Campinas-Salvador. A companhia precisa da aprovação dos horários de trânsito (hotrans) para começar a vender passagens, o que deve ocorrer na primeira semana de dezembro. A empresa nasce em 15 de dezembro com cinco jatos Embraer, sendo dois do modelo 190 e três do 195. Quando receber um terceiro 190, previsto para o início de janeiro, a empresa deve iniciar os vôos Campinas-Curitiba e Campinas-Vitória, com quatro freqüências diárias cada. A Azul fez uma encomenda de 40 jatos 195, com outras 36 opções. Os 190 que estão sendo incorporados eram da JetBlue, empresa que tem em comum com a Azul o fundador David Neeleman, empresário americano nascido no Brasil, que está reduzindo sua malha diante das dificuldades do setor nos EUA. A expectativa da Azul é de finalizar 2009 com 16 aviões. A empresa espera receber 42 aeronaves até o final de 2012. A Azul nasce antes e com mais musculatura do que o previsto no plano de negócios original. Mesmo assim, a oferta ainda é muito pequena diante do tamanho das líderes Gol e TAM, que operam com aviões de 160 a 180 lugares, enquanto os da Azul terão até 118. Com seis aviões voando uma média de 9 horas e 15 minutos por dia, a Azul terá uma oferta de assentos por quilômetro de 106 milhões mensais, equivalente à 55% da oferta de outubro da WebJet, segundo cálculos do consultor Paulo Bittencourt Sampaio. A WebJet, que detém 3,27% do mercado, opera 9 Boeings 737-300 e deve chegar a 11 até dezembro. Já a TAM vai encerrar o ano com 101 Airbus no mercado doméstico (de uma frota total de 125 jatos), e receberá outros três jatos em 2009 só para vôos domésticos. A Gol pretende ampliar sua frota de 104 Boeings 737, modelos 300, 700 e 800, para 108 aeronaves (700 e 800). Os aviões são usados no mercado doméstico e na América do Sul. "Nessa fase inicial, pelo porte e pela malha, a Azul não concorre diretamente com TAM e Gol, pois está criando rotas alternativas", afirma Sampaio.