Azul deverá fazer emissão de ações em 2011, afirma Janot

A Azul deverá fazer um IPO (emissão de ações) em 2011, segundo adiantou nesta segunda-feira, 7, o presidente da empresa, Pedro Janot. "Pretendemos fazer o IPO em 2011. Neste lançamento de ações podem aparecer investidores estrangeiros ou nacionais", disse ele em evento que comemora a marca de 2 milhões de passageiros transportados pela empresa no País, no Aeroporto Santos Dumont.

Janot afirmou que a empresa espera crescer até 18% em 2010. Ele calcula que a média das tarifas das companhias aéreas pode aumentar entre 10% e 20% no ano que vem.

Segundo ele, no próximo ano a empresa vai receber sete novas aeronaves e espera chegar a 4 milhões de passageiros, dobrando a marca que será alcançada hoje. Ate 2013 serão 56 aviões na empresa mas, antes disso, a Azul deverá concretizar seus planos de realizar o IPO.

Ainda de acordo com Janot, a empresa pretende aumentar suas operações no Rio de Janeiro, dobrando os seus destinos a partir da capital fluminense em 2010. Segundo ele, a empresa deverá continuar operando com aviões Embraer.