B2W, Magazine Luiza e Via Varejo crescem acima da média na Black Friday

Grandes nomes do comércio eletrônico apresentaram crescimento acima da média do setor na Black Friday, segundo avaliam analistas. Embora as vendas totais do setor tenham crescido 10,3% na data, segundo a Ebit, redes como B2W, Via Varejo e Magazine Luiza podem ter registra desempenho melhor. Entre as grandes, a percepção é de que a Via Varejo registrou crescimento menos acelerado.

O Magazine Luiza disse ter obtido nesta Black Friday "o melhor desempenho de sua história".

A companhia não deu números, mas o BTG Pactual acredita que a empresa tenha registrado crescimento acima de 50% no valor bruto de mercadorias (GMV), indicador que mede as vendas feitas diretamente pela empresa junto com as vendas de outros comerciantes por meio do marketplace da companhia.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

++No Paraguai, brasileiro enfrenta fila, confusão e promoção que não existe

A percepção positiva dos resultados do Magazine Luiza também foi reforçada pela Brasil Plural, que acredita que as vendas da empresa tenham sido bons também nas lojas físicas.

"Concluímos que a Magazine Luiza continua a superar o mercado e a conquistar market share, com bons números em suas operações de loja física, bem como em suas operações de e-commerce", escreveu a equipe de análise.

Já a B2W, na avaliação do mercado, deve registrar forte crescimento na Black Friday de seu marketplace.

++FOTOS: Black Friday: as imagens do dia de promoções no Brasil e no mundo

O evento, disseram analistas, pode reforçar a tendência na companhia de que as vendas diretas ao consumidor estão sendo substituídas pelas vendas de outros comerciantes que pagam comissões para utilizar a plataforma da companhia.

A estimativa do BTG Pactual é de que, com o impulso da Black Friday, o GMV da B2W no quarto trimestre de 2017 deva crescer 140% no marketplace, efeito que em parte será compensado por um recuo de 17% nas vendas diretas ao consumidor.

A percepção dos analistas é de que o crescimento tenha sido menos significativo para a Via Varejo, dona das Casas Bahia e do Pontofrio, embora a previsão também seja de que a empresa tenha crescido acima da média do mercado.

"Os primeiros sinais mostram que a Via Varejo preferiu preservar rentabilidade em vez de crescimento de vendas", escreveu o BTG, que projeta aumento de 20% no GMV do comércio eletrônico da Via Varejo na comparação anual.

++Reclamações aumentam na Black Friday

A avaliação da Brasil Plural foi semelhante. Segundo a equipe de análise, a empresa "sugeriu que o crescimento de vendas deverá diminuir no quarto trimestre, após números fortes no terceiro trimestre de 2017".

Reclamações. O crescimento forte de vendas foi acompanhado também de alto número de reclamações. No Reclame Aqui, entre a tarde de quinta-feira, 23 e a meia noite de segunda, 25, a o Magazine Luiza e a Americanas.com (marca que pertence à B2W) lideraram o ranking de reclamações na Black Friday.

Segundo o Reclame Aqui, os consumidores se queixaram de propaganda enganosa em 13,5% dos casos durante a Black Friday. Outros 9,6% relataram problemas na finalização da compra, enquanto que 8,8% reclamaram de divergência de valores.