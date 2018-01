B2W negocia venda de fatia na Ingresso.com

SÃO PAULO - A B2W informou, por meio de fato relevante, que negocia a venda de participação na Ingresso.com, empresa controlada pela companhia de varejo digital. O documento foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em resposta a questionamento sobre a alta das ações no pregão da última segunda-feira, dia 24. Naquele dia, os papéis ON da B2W subiram mais de 10%, enquanto o Ibovespa registrou baixa de 3,03%. Ontem, as ações subiram 3,88%.

A companhia afirma que ainda não existe nenhum documento vinculante celebrado entre a B2W e os possíveis compradores da participação na Ingresso.com. Em resposta ao questionamento, a B2W afirma que "não é possível afirmar que tal oscilação se deve a um fato específico, devendo tomar-se em conta o caráter absolutamente anormal do funcionamento dos mercados nacional e internacional" na última segunda-feira.

No documento, a empresa afirma que manterá o mercado informado de eventuais desenvolvimentos na operação, e que não há garantia de que as negociações resultarão na venda efetiva.

Em maio, a B2W vendeu o controle da B2W Viagens, que operava com a marca Submarino Viagens, por R$ 80 milhões para a CVC.