Baby com acesso à Internet A Telesp Celular lançou o Baby com o serviço WAAAP. Os clientes que adquirirem um dos quatro modelos de aparelhos disponíveis no mercado com navegador de acesso à Internet poderão utilizar serviços como envio e recebimento de e-mails, acesso ao sistema bancário, notícias on-line e até mesmo consultar o roteiro gastronômico para escolha de bares e restaurantes. Para utilizar os serviços, os clientes não terão de arcar com nenhuma taxa extra ou mensalidade. O custo da ligação é equivalente ao valor de uma ligação entre celulares da Telesp Celular (R$ 0,80 por minuto).