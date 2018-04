Bacia de Campos completa 25 anos amanhã Responsável por 80% da produção nacional de petróleo, a Bacia de Campos, localizada na região norte do litoral fluminense, completa amanhã 25 anos de operações, em solenidade que contará com a presença do presidente da Petrobras, Francisco Gros. A melhor notícia para a estatal na data comemorativa é a perspectiva de aumentar sua produção com a descoberta de mais um campo gigante de petróleo na região, anunciada na última sexta-feira. A descoberta foi a maior desde o campo de Roncador, em 1996. A nova descoberta aumenta em cerca de 600 milhões as reservas de 10 bilhões de barris de petróleo já conhecidas na área, que possui 36 campos de exploração. Marlim Sul é o maior campo de exploração da Bacia de Campos, com reservas de 1,4 bilhão de barris de óleo equivalente de petróleo e gás. Inaugurada em 1977, a Bacia de Campos, segundo dados da Petrobrás, registrou média diária de produção no primeiro semestre deste ano de 1,226 milhão de barris, ante 1,510 milhões de barris diários de petróleo na média nacional. Além de ser a maior do país, a bacia também foi a pioneira no desenvolvimento de tecnologia de produção de petróleo em águas profundas pela estatal. Hoje, a Petrobras obtém retorno em 42% dos 628 poços exploratórios e 92% em 537 poços de desenvolvimento. Além da estatal, a Bacia de Campos já registra também a presença de outros 14 grupos exploratórios, que adquiriram blocos em sua extensão nos leilões realizados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) nos últimos quatro anos Pelo menos uma descoberta já foi anunciada pela Totalfina Elf, sem estimativas do volume de reservas.