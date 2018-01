Bacia de Santos deve concentrar disputa no leilão da ANP Com a ausência da Bacia de Campos, maior produtora de petróleo no País, a Bacia de Santos deve ser a vedete da oitava rodada de licitações de áreas para exploração de petróleo e gás da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O leilão começa nesta terça-feira em clima instável A Justiça garantiu na segunda-feira um liminar eliminando a restrição de ofertas por empresa, instrumento criado pela ANP com o objetivo de evitar concentração de áreas nas mãos de poucas petroleiras. Na opinião de especialistas do setor, Santos será a única região com alguma concorrência entre a Petrobrás e companhias estrangeiras, uma vez que há poucas áreas disponíveis no Espírito Santo - outra área com grande potencial de descobertas - e o restante das bacias concentra, principalmente, novas fronteiras exploratórias. Por determinação do governo, a ANP está oferecendo áreas com maior potencial para a descoberta de gás natural, o que pode desanimar algumas gigantes mundiais, mais interessadas na busca por petróleo. "É a rodada da Petrobras", resume um experiente geólogo, que não quis se identificar. Segundo seu raciocínio, a estatal deve adquirir sem disputa áreas em bacias menos conhecidas, como Pará-Maranhão e Barreirinhas, e deve conseguir boas parcerias para blocos em Santos e no Espírito Santo. Serão oferecidas pouco mais de 101 mil quilômetros quadrados para exploração de petróleo e gás, divididos em 284 áreas em oito bacias. Segundo a ANP, 43 empresas foram habilitadas para fazer ofertas. Até o início da noite de segunda-feira, a ANP tentava derrubar a liminar contra o limite de ofertas. Instituído este ano, o mecanismo prevê que cada empresa terá um número máximo de ofertas por setor. Em Santos, por exemplo, o setor SS-AP-2, tem oito áreas oferecidas, mas uma empresa só poderá disputar, sozinha ou como líder de consórcio, cinco. O diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, disse que a agência vai respeitar a Justiça, mas avisando aos participantes que todas as ofertas acima do limite estão sub judice e poderão ser desclassificadas em caso de reversão da liminar no futuro. Entre as empresas inscritas, sete são estreantes em leilões da ANP. As canadenses Brownstone e Rich Minerals, as colombianas Ecopetrol e Hocol, a turca Türkiye Petrolleri e a australiana Woodside ainda não tem negócios no Brasil. Já a indiana ONGC Videsh adquiriu recentemente parceria em uma área da Chevron, mas ainda não havia estado em um leilão. A ANP anunciou também que a participação de empresas brasileiras é recorde, com 28 inscritos. É a primeira vez que o Brasil realiza uma licitação sem estar entre os 10 países mais atrativos para investimentos de petróleo, segundo pesquisa da consultoria britânica Fugro Robertson. Em 1999, ano da primeira rodada, o País estava no topo da lista, elaborada por meio de entrevistas com mais de 140 companhias. Em 2005, dividia a 10ª posição com o Iraque. Este ano, a Líbia lidera a pesquisa, que indica uma preferência dos investidores pelo Norte da África, que tem oito países entre os 10 primeiros. A perda de interesse pelo Brasil, na opinião de especialistas, é fruto da maior abertura, ao investimento estrangeiro, de países com grandes reservas na África e Oriente Médio. Além disso, há ainda poucas descobertas de empresas privadas no País. Até agora, entre as grandes companhias internacionais, apenas a Shell produz petróleo aqui, em parceria com a Petrobrás.