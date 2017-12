Bacias no Espírito Santo têm petróleo de ótima qualidade A Petrobras informou nesta quinta-feira que encontrou petróleo de excelente qualidade no litoral do Espírito Santo, no mesmo bloco exploratório onde estão os campos gigantes de Jubarte e Cachalote, descobertos no final do ano passado. A maior parte deste óleo, porém, tem baixa qualidade. Segundo a estatal, o bloco BC-60 tem óleo com grau API (sigla em inglês para Instituto Americano do Petróleo) entre 40° e 42°. Nessa classificação, quanto maior a graduação, melhor a qualidade do óleo. Se for superior a 40°, pode ser comparado ao petróleo árabe, que demanda menor custo de refino e produz derivados de maior valor. O BC-60 já tem seis reservatórios com reservas que ultrapassam os 2 bilhões de barris de petróleo ? cerca de 20% das reservas brasileiras atuais ?, dentro de um complexo petrolífero que será chamado pela empresa de Parque das Baleias.