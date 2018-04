Badin assume Cade na próxima semana

A nomeação do novo presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Arthur Badin, está em decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União. Em outro decreto, Lula nomeou César Costa Alves de Mattos para o cargo de conselheiro do Cade. Ele e Badin ficarão nos cargos por dois anos. A indicação de Badin, que deve tomar posse na próxima semana como presidente, foi aprovada no Senado na terça-feira por 26 votos a 16. Havia resistência ao nome dele porque sua atuação no cargo de procurador-geral era considerada excessivamente rigorosa.