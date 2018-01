BAE Systems e Boeing negociam possível fusão, diz jornal A britânica BAE Systems tem mantido negociações com a companhia aeroespacial norte-americana Boeing Co., acerca de uma possível fusão para criar uma companhia de defesa de 12,5 bilhões de libras (US$ 20,5 bilhões), informou o Sunday Times. De acordo com o jornal, banqueiros seniores mantiveram conversas em nome das duas empresas há alguns meses, antes de a BAE ter divulgado um alerta sobre lucros em dezembro. As negociações teriam sido suspensas, mas o jornal cita fontes próximas à BAE que afirmam que as duas empresas ainda pretendem fechar um acordo. Um porta-voz da BAE, Phil Soucy, não negou nem confirmou que negociações foram feitas com a Boeing há alguns meses, e recusou-se a comentar sobre possíveis conversas entre as duas empresas. "Qualquer declaração de que negociações de fusão ocorreram em algum ponto do tempo é altamente especulativa", disse ele. Soucy acrescentou que a BAE afirmou diversas vezes nos últimos anos que acredita que haverá dois ou três grandes agentes atuando no setor no futuro, cada um com um componente norte-americano, e que a BAE pretende ser um deles. Entretanto, ele afirmou que era impossível especular quando essa consolidação vai ocorrer.