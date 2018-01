Bagagens extraviadas rendem indenização A temporada de férias está próxima e os turistas devem estar atentos a alguns detalhes. Um deles é sobre como agir no caso de suas bagagens serem extraviadas. O Código de Defesa do Consumidor exige que o passageiro nessa situação seja indenizado. Nesse caso, para reivindicar seus direitos, é preciso procurar o balcão da companhia aérea com o bilhete da bagagem em mãos e informar o extravio. A empresa tem 30 dias para investigar a falta do bem e fazer as indenizações. Durante este tempo, se as malas não forem localizadas, é possível solicitar uma autorização para despesas à companhia. Se a empresa não concordar com o pedido, o Procon recomenda que o cliente compre o estritamente necessário e guarde as notas fiscais para depois exigir reembolso. Aqueles que tiverem feito um seguro adicional têm direito a receber uma indenização complementar. Veja mais sobre o valor da indenização e outras providências nos links abaixo.