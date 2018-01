<b>Agência Estado</b> ganha Selo Animec especial 2002 A Agência Estado ganhou o Selo Animec Especial 2002, pela cobertura sobre o mercado de ações realizada pelo serviço Cias Abertas. O Selo é concedido pela Associação Nacional de Investidores do Mercado de Capitais para pessoas físicas ou instituições "que tenham se destacado pela contribuição ao desenvolvimento do mercado ou colaborado na defesa dos interesses dos acionistas minoritários". Além da Agência Estado, os outros vencedores do Selo Especial de 2002 foram a Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (Abamec) e o Ibmec (pela elaboração do Plano Diretor para o Mercado de Capitais), o presidente da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Raymundo Magliano Filho (pelo trabalho para isenção da CPMF nas bolsas e popularização do mercado), e o ex-senador Antonio Carlos Magalhães Jr (autor do projeto de utilização do FGTS na compra de ações). A cerimônia de entrega será realizada em 24 de fevereiro, às 18h30, nas instalações do banco Santos, em São Paulo. Na ocasião, a Animec também entregará o Selo Companhia Aberta 2002, cujos ganhadores foram: Bradesco, Itaúsa, Marcopolo e Souza Cruz.