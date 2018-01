<b>Agência Estado</b> vence prêmio no mercado financeiro O serviço informativo Cias. Abertas, da Agência Estado, ganhou pelo segundo ano consecutivo o Selo Animec (Associação Nacional de Investidores do Mercado de Capitais). A premiação foi concedida aos agentes que mais se destacaram em 2003 pela atuação com os investidores. O Cias. Abertas venceu a categoria Especial, devido à cobertura do mercado de ações. A escolha dos vencedores é feita por votação espontânea entre os 400 associados da Animec. A premiação do Cias. pelo segundo ano consecutivo evidencia que os investidores reconhecem o noticiário como principal fonte de informação, além de mostrar a confiança do mercado na Agência Estado. O Cias. Abertas é o primeiro e único serviço eletrônico do País especializado em notícias sobre o mercado de capitais. Lançado em 1997, o noticiário conta com uma ampla cobertura das empresas de capital aberto e do mercado de ações, por meio da divulgação de cerca de 250 notas por dia. A premiação da Animec também reflete o acompanhamento apurado de todos os casos envolvendo a relação entre controladores e acionistas minoritários. O Cias. Abertas é o único veículo que cobre com profundidade e rigor técnico as reestruturações societárias em curso no País, bem como seus reflexos para os investidores. Em 2003, o Cias. se destacou no acompanhamento da tentativa de incorporação da TCO pela Telesp Celular, na aquisição da Oi pela Telemar, na oferta pela Rhodia-Ster, entre outros. O prêmio da Animec será entregue na sexta-feira, 26 de março, às 12 horas, no auditório da Bovespa. Também receberão o prêmio o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, a Bovespa e o IBGC na categoria Especial, além do Bradesco, Vale do Rio Doce e Banco do Brasil na categoria Companhia Aberta.