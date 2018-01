Bahia dá isenção fiscal e juro menor para criar emprego O governo baiano prepara dois projetos para incentivar a abertura de 80 mil vagas no mercado de trabalho nos próximos meses, um deles voltado para o chamado primeiro emprego dos jovens. As empresas de médio porte instaladas no Estado (com faturamento entre R$ 1,2 milhão a R$ 12 milhões/ano) que empregarem pessoa na faixa etária entre 18 a 24 anos, terão um desconto mensal de 6% no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A outro iniciativa é voltada à pequena empresa: o governo abrirá uma linha de crédito para capital de giro e investimento com juros de no máximo 2,5%, a metade do que o pequeno empreendedor paga no mercado atualmente. Caso o empresário comprove que com o dinheiro obtido nesse crédito especial conseguiu criar pelo menos mais um emprego, obterá num eventual segundo empréstimo a redução na taxa de juro que passará a 2%. Com o projeto do primeiro emprego o governo acredita poder abrir 20 mil vagas a jovens trabalhadores e mais 60 mil com a linha de crédito de R$ 100 milhões que será destinada às pequenas empresas. Por causa da isenção fiscal de 6% do ICMS, o governo estadual deixará de arrecadar mensalmente cerca de R$ 15 milhões, de acordo com os cálculos da Secretaria da Fazenda. O governador Paulo Souto (PFL) diz que a renuncia fiscal vale a pena porque a criação de empregos é uma das prioridades do governo. Os dois projetos estão sendo finalizados pelos técnicos das secretarias da Fazenda e do Trabalho e Ação Social e devem ser enviados para aprovação na Assembléia Legislativa nos próximos dias. Uma das preocupações dos técnicos é garantir nos textos dos projetos salvaguardas para assegurar as vagas dos empregados que já estão trabalhando.